На Харківщині ЗСУ відбили кілька наступів росіян на Дементіївку та змусили ворога відійти, – ГШ

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На Харківщині ЗСУ відбили кілька наступів росіян на село Дементіївку та змусили ворога відійти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 12 липня.

“Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти”, – йдеться у повідомленні.

У ГШ також додали, що на Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

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