Естонія першою офіційно підтвердила намір відновити знищений окупантами об’єкт в Україні

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Естонія стала першою країною, яка офіційно підтвердила бажання своїм коштом відновити український об’єкт, зруйнований російсько-окупаційними військами. Це дитячий садочок в одному з міст Житомирської області.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк в ефірі телемарафону у вівторок, 12 липня, передає пресслужба її політсили.

За її словами, уряд Естонії вже підписав усі необхідні документи. Країна висловила бажання взяти шефство у питанні відновлення зруйнованої інфраструктури в усьому регіоні. Але для того, щоб надійшли перші кошти, потрібен ще деякий час.

“Для того, щоб отримати підтвердження, які обʼєкти Естонія буде відновлювати, довелося пройти довгий шлях — від моменту заяви про наміри й до обрання першого обʼєкту”, — зазначила Шуляк.

Вона вказала на певну бюрократизацію процедур. І уточнила, що міжнародні партнери очікують від України надання певних прозорих правил, як ці кошти будуть використані, хто буде за цим наглядати тощо.

Очільниця партії монобільшості зауважує, що зараз від народних депутатів і представників уряду залежатиме, наскільки швидко обіцяні світом кошти на відбудову почнуть надходити в Україну.

Гроші іноземних партнерів можуть зараховуватися в Україні за кількома механізмами. Зокрема, це можуть бути спеціалізовані фонди, які наразі працюють в Україні.

“Наприклад на початку війни був відкритий “Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури” (отримувачем є Міністерство інфраструктури України — “Н”)”, — зазначила Шуляк.

Також, за її словами, кошти можуть направлятися в місцеві бюджети. А ще Україна не проти, аби іноземні уряди напряму сплачували ці гроші підрядникам.

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