Home / В окупації / На Донеччині вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку “Міфу”

На Донеччині вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку “Міфу”

10/07/2022 23:59

Російські окупанти вдруге знищили пам’ятник Герою України, оперному співаку та добровольцю ДУК “ПС” Василю Сліпаку неподалік селище Луганське на півночі Донецької області.

Про це 10 липня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Андрющенко оприлюднив відео, взяте з російських джерел, на якому видно, як четверо чоловіків ламають хрест на честь “Міфа” та викрадають його, завантажуючи в авто. Постамент скидають із пагорба.

Як відомо, про перше знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня. За деякий час воїни 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал. Тепер Луганське – на окупованій території.
Доброволець ДУК “Правий сектор”, знаний оперний співак і громадський активіст Василь Сліпак “Міф” загинув тут у бою  29 червня 2016 року.

Читайте також:
НБУ випускає монету на честь Героя України Василя Сліпака

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Артилерія ЗСУ ювелірно уразила базу Росгвардії в Херсоні

Уранці нова високоточна артилерія ЗС України вразила базу Росгвардії на вулиці Пестеля в Херсоні. Про це в неділю, 10 липня, повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань. “В...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse