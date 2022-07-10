На Донеччині вдруге зруйнували пам’ятник Василю Сліпаку “Міфу”

Російські окупанти вдруге знищили пам’ятник Герою України, оперному співаку та добровольцю ДУК “ПС” Василю Сліпаку неподалік селище Луганське на півночі Донецької області.

Про це 10 липня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Андрющенко оприлюднив відео, взяте з російських джерел, на якому видно, як четверо чоловіків ламають хрест на честь “Міфа” та викрадають його, завантажуючи в авто. Постамент скидають із пагорба.

Як відомо, про перше знищення пам’ятника Сліпаку повідомили 7 березня. За деякий час воїни 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького відновили меморіал. Тепер Луганське – на окупованій території.

Доброволець ДУК “Правий сектор”, знаний оперний співак і громадський активіст Василь Сліпак “Міф” загинув тут у бою 29 червня 2016 року.

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