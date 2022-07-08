Командир медбатальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич звернулась до українців по допомогу

Волонтери медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” врятували понад 5 тисяч життів на війні з 2014 року.

Із них майже половину – від початку повномасштабного вторгнення.

Як передає “Новинарня“, очільниця формування та командир батальйону Яна Зінкевич звернулась до українців по фінансову допомогу.

“Багаторічна робота наших добровольців, надання допомоги понад 5 тис поранених, це заслуга кожного з нашої команди. Пишаюсь бути командиром кожного. І вже будую плани, що ми будем робити після перемоги.

Заодно прошу приєднатись до збору 15 млн гривень для нашого батальйону та забезпечення його діяльності. Завдяки пожертвам навіть 5, 10 гривень нам вдається рятувати життя щодня вже стільки років”, – сказала вона.

За 8 років роботу волонтерів-парамедиків не оплачувала держава, усе необхідне оснащення та медикаменти купували виключно завдяки благодійним внескам.

Батальйону, окрім фінансової допомоги, необхідні ще й медикаменти. Зараз є потреба у джгутах-турнікетах, які дозволяють швидко зупинити кровотечу.

Реквізити для допомоги “Госпітальєрам” за посиланням.

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