ДБР повідомило про підозру російському власнику Львівського автобусного заводу Чуркіну

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, власнику ТОВ “Львівські автобусні заводи”, та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно підприємства.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що ТОВ “Львівські автобусні заводи” взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна.

“Його власник – громадянин РФ Ігор Чуркін, витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку. Водночас він не хотів втрачати майно підприємства, яке перебувало у заставі.

Тому російський бізнесмен розробив схему блокування проведення аукціону з продажу заставного майна українським банком.

Підконтрольний олігарху керівник підприємства подав до поліції завідомо неправдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення представниками банку. Він звинуватив службових осіб установи у вигаданому особливо тяжкому кримінальному правопорушенні. Така заява стала підставою для реєстрації кримінального провадження та накладення арешту на заставне майно”, – йдеться у повідомленні.

Тепер Чуркіну та його підлеглому загрожує до п’яти років позбавлення волі за ст. 383 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, поєднані з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині).

Передісторія

Фонд державного майна 20 років тому продав контрольний пакет акцій Львівського автобусного заводу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед “Євро-2012” ЛАЗ постачав автобуси українським містам, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, в різні часи воно називалося “ЛАЗ”, “Пасавтотранс”, “Завод комунального транспорту”, холдингова компанія ЛАЗ, “Львівський автобусний завод”, “Львівський автомобільний завод”, “Львівські автобусні заводи”.

Остаточно свою роботу завод припинив в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені. Власника Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у знищенні підприємства.

Більшість юридичних осіб, які після приватизації володіли заводом та його майном, зараз є банкрутами.

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