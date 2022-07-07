Росіяни обстріляли Харків з РСЗВ, є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов надвечір у четвер, 7 липня.
За попередньою інформацією, росіяни били з реактивних систем залпового вогню. На місцях влучань працюють усі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.
“Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру“, — наголосив Синєгубов.
Як повідомило “Суспільне Харків” з посиланням на очевидців, від обстрілу у місці з’явилися одразу декілька пожеж та щонайменше три стовпи диму.
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