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На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки та п’ятьох окупантів

07/07/2022 17:44

На території Менської громади на Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п’ятьох “законсервованих” окупантів.

Про це в четвер, 7 липня, повідомила пресслужба оперативного командування “Північ”.

“Один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель”, – йдеться в повідомленні. 

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня. 

“Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті – троє росіян”, – додали в ОК.

Фото: ОК Північ

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