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13 українських нацпарків і 10 заповідників – під тимчасовою окупацією

07/07/2022 15:26

В Україні перебувають під контролем російських військ 13 національних парків, 8 природних заповідників і 2 біосферні заповідники. Разом із тим на деокупованих територіях знаходяться 4 національних парки і 4 заповідники.

Про це повідомила у четвер, 7 липня, Українська природоохоронна група.

“Цього року заповідні території України переживають найважчі часи за всю добу незалежності України. 13 національних парків, 8 природних заповідників і 2 біосферні заповідники окуповані російськими загарбниками. 4 нацпарки, три природні заповідники і один біосферний заповідник – на звільненій від окупантів території”, – йдеться у повідомленні.

Екологи зазначають, що багато працівників нацпарків зараз захищають Україну у лавах ЗСУ. Є трагічні втрати.

Багато національних парків на “благополучній території України” приймають велику кількість біженців зі сходу України.

Нагадаємо, адміністрація біосферного заповідника “Асканія-Нова”, що знаходиться в Херсонській області, тимчасово окупованій з першого дня російського вторгнення, заявила про те, що заповідник не має доступу до своїх бюджетних рахунків, тому тварин доводиться утримувати за власні кошти.

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