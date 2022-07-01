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Євросоюз уперше імпортував більше газу морем із США, ніж через трубопроводи з РФ

01/07/2022 14:51

За даними Міжнародного енергетичного агентства, в червні 2022 року Євросоюз вперше отримав більше природного газу морськими шляхами зі Сполучених Штатів, ніж через трубопроводи з Росії.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомив директор агентства Фатіх Біроль.

“Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС призвели до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу із США через СПГ-термінали, ніж через трубопровід з Російської Федерації”, – зазначив він.

Біроль додав, що така тенденція сигналізує про необхідність для ЄС зменшувати споживання і готуватися до непростої зими.

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