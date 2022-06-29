Росіяни закріплюються в районі Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

На Бахмутському напрямку російська війська закріплюються в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 29 червня.
“На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС), – йдеться в повідомленні.
З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.
На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.
Читайте також:
ЗСУ відбили наступ росіян на трасу Бахмут–Лисичанськ, на Харківському і Слов’янському напрямках, – ГШ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!