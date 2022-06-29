Росіяни закріплюються в районі Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

На Бахмутському напрямку російська війська закріплюються в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 29 червня.

“На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС), – йдеться в повідомленні.

З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

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