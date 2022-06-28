ЗСУ застосовують 7 видів артилерійської зброї натовського калібру, – Міноборони

У Збройних силах України вже є сім видів західного артилерійського озброєння натовського калібру 155 мм. Його активно застосовують на передових позиціях.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН у вівторок, 28 червня.
“Станом на зараз тактична потреба – це артилерія, тому що російська армія значно переважає нас в кількості артилерії. Нам потрібна артилерія. Сьогодні західні країни активно нам допомагають. Вже є сім видів західного артилерійського озброєння натовського калібру 155 мм, які активно застосовують на передових позиціях”, – сказав він.
За словами Мотузяника, ЗСУ також потребують бойові броньовані машини, літаки, засоби контрбатарейної боротьби, засоби протиповітряної оборони.
“Ми очікуємо на цю зброю від наших західних партнерів”, – додав він.
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