Росіяни вдарили ракетами по Ізмаїльському району Одещини

Російські окупанти продовжують атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу “Онікс”.

Про це ввечері в вівторок, 28 червня, інформує телеграм-канал “Одеса. Офіційно” із посиланням на пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“Після ранкового знищення, ще п’ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня” – йдеться в повідомленні.

“Обійшлося без суттєвих руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито”, – додала пресслужба командування.

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