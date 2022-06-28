Росіяни вдарили ракетами по Ізмаїльському району Одещини

Російські окупанти продовжують атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу “Онікс”.
Про це ввечері в вівторок, 28 червня, інформує телеграм-канал “Одеса. Офіційно” із посиланням на пресслужба Оперативного командування “Південь”.
“Після ранкового знищення, ще п’ять ракет було випущено по береговій лінії протягом дня” – йдеться в повідомленні.
“Обійшлося без суттєвих руйнувань і постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито”, – додала пресслужба командування.
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