Від рук окупантів загинули вже 339 дітей

Станом на ранок 25 червня більше ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Такі дані оприлюднено на сайті Офісу Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 – зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.