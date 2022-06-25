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Росія задіяла на війні проти України 105 БТГр, а може – 160, – ГУР

25/06/2022 14:23

У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп, і їх кількість може зрости.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”, що оприлюднене 25 червня, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“Якщо буде прийнято таке рішення, то, по суті, резерви є. На сьогодні в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована – орієнтовно 150-160 БТГр“, – сказав Скібіцький.

За словами речника української розвідки, росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій.

Кожна батальйонна тактична група налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів.

Також представник ГУР зазначив, що Росія зараз не проводить загальну мобілізацію, але використовує приховану мобілізацію – військкомати працюють вибірково, зокрема залучають так званий БАРС (бойовий армійський резерв країни).

“Це система резервістів, які уклали контракт зі збройними силами Російської Федерації і які дали згоду на залучення в будь-яких ситуаціях до бойових підрозділів. Ця програма зараз дуже активно застосовується. Вони її використовують в тому числі для створення нових піхотних підрозділів. Також такий підхід застосовується для поповнення тих втрат, які вони зазнали”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Також Росія змінила саму систему вербування та зменшила термін контракту, який мінімально триває лише два місяці. Раніше це був мінімум рік, а то й три. Новий підхід дозволяє швидко поповнити втрати.

Однією з головних причин, чому росіяни підписують контракт, залишається заробітна плата. Перехоплені розмови ГУР доводять, що 70% окупантів керуються саме матеріальним стимулом.

“Ми знаємо випадки, і в нас є достовірна інформація, що, наприклад, один із військовослужбовців з Тюменської області уклав контракт на два з половиною місяці. Він зробив це на початку травня, тому що через 2,5 місяці в його сина весілля. От він захотів заробити трохи коштів, повернутися і відіграти весілля”, – розповів Скібіцький.

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