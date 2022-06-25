Росія задіяла на війні проти України 105 БТГр, а може – 160, – ГУР

У бойових діях на території України Росія вже задіяла 105 батальйонних тактичних груп , і їх кількість може зрости.

Про це в інтерв’ю виданню “ РБК-Україна”, що оприлюднене 25 червня, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

“Якщо буде прийнято таке рішення, то, по суті, резерви є. На сьогодні в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована – орієнтовно 150-160 БТГр“, – сказав Скібіцький.

За словами речника української розвідки, росіяни тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидання на більш важливі або загрозливі напрямки бойових дій.

Кожна батальйонна тактична група налічує приблизно 600-800 офіцерів і солдатів.

Також представник ГУР зазначив, що Росія зараз не проводить загальну мобілізацію, але використовує приховану мобілізацію – військкомати працюють вибірково, зокрема залучають так званий БАРС (бойовий армійський резерв країни).