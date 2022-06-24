Росіяни вже кілька днів поспіль лізуть зі штурмом на Мар’їнку, але ЗСУ відбивають

Фото: Reuters

Російські окупаційні війська вже кілька днів поспіль лізуть зі штурмом на Мар’їнку Донецької області, але ЗСУ відбивають ці ворожі спроби.

Саме в такому контексті згадується цей населений пункт у зведеннях Генштабу вже кілька днів, про це йдеться і у вечірньому зведенні ГШ у п’ятницю, 24 червня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

“Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли”, – йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ.

“Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов”, – кажуть у ГШ.

Читайте також:

Сєвєродонецький напрямок: росіяни почали штурм Вовчоярівки за підтримки артилерії