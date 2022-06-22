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Миколаїв обстріляли керованими ракетами: місто в чорному диму, є постраждалі

22/06/2022 17:01

Вдень 22 червня Миколаїв обстріляли керованими ракетами, попередньо відомо про загибель однієї людини та поранення ще двох.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі загальнонаціонального телемарафону у середу, 22 червня.

“Відбувалися обстріли керованими ракетами. Маємо інформацію, що постраждали два приватні підприємства, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П’ять п’ятиповерхівок також: у них вибиті вхідні двері в під’їздах, вікна. Внаслідок влучання ракети в одне з підприємств сталося займання матеріалів і зараз майже все місто – в чорному диму… Пожежні працюють, але там повинно догоріти, бо загасити то неможливо”, – сказав мер.

Щодо постраждалих – за попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранені. Ще є інформація, що постраждали 4 приватні будинки.

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