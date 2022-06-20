Home / Війна / У Чернівцях СБУ затримала диверсанта РФ, який готував вибухи на залізниці

У Чернівцях СБУ затримала диверсанта РФ, який готував вибухи на залізниці

20/06/2022 17:15

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента в Чернівцях.

Про це повідомила пресслужба відомства у понеділок, 20 червня.

За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб “ДНР”. Чоловік має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на “консервації” в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії Росії агент отримав від своїх “кураторів” завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.

За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Читайте також:
“Кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві судитимуть співробітника “Чорноморнафтогазу”, якого затримали наприкінці травня

Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополь передала до суду обвинувальний акт стосовно працівника окупованого підприємства “Чорноморнафтогаз”, якого виявили наприкінці травня 2022 року в Києві. Про це у понеділок, 20...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse