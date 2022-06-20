У Чернівцях СБУ затримала диверсанта РФ, який готував вибухи на залізниці

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ворожого агента в Чернівцях.
Про це повідомила пресслужба відомства у понеділок, 20 червня.
За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб “ДНР”. Чоловік має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на “консервації” в одній з близькосхідних країн.
Після початку повномасштабної агресії Росії агент отримав від своїх “кураторів” завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині.
За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.
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