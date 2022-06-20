“Скоординували позиції перед самітом Тримор’я”: Зеленський переговорив із Дудою

Анджей Дуда

Президент України провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомив Володимир Зеленський у твіттері в понеділок, 20 червня.

“Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор’я”, – написав президент.

Провів розмову з Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання 🇺🇦 статусу кандидата в члени 🇪🇺. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022

Тримор’я – регіональна Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що була започаткована у 2015 році та об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.

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