“Скоординували позиції перед самітом Тримор’я”: Зеленський переговорив із Дудою

Президент України провів розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Про це повідомив Володимир Зеленський у твіттері в понеділок, 20 червня.
“Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Скоординували позиції перед самітом Тримор’я”, – написав президент.
Провів розмову з Президентом 🇵🇱 @AndrzejDuda. Подякував за незмінну вагому оборонну допомогу, а також за підтримку надання 🇺🇦 статусу кандидата в члени 🇪🇺. Скоординували позиції перед самітом Тримор'я.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2022
Тримор’я – регіональна Ініціатива трьох морів, також відома як Ініціатива Балтійського, Адріатичного, Чорного морів – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що була започаткована у 2015 році та об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів.
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