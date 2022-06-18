Виставку “Комунізм = рашизм” відкрили на Михайлівській площі

Виставка “Комунізм = рашизм”, яка відкрилася на Михайлівській площі в Києві 17 червня, — це 13 історій про українців ХХ-ХХІ століть, постраждалих від радянської та російської влади.

Історії вибрані не випадково — вони проводять паралель між злочинами комунізму та рашизму. І доводять, що методи, мотиви росіян щодо знищення українців не відрізняються: це розстріли, виселення, грабежі, депортації, фільтраційні табори.

Переглянути виставку можна також в онлайн-форматі на сайті Архіву національної пам’яті: https://bit.ly/3tDdGFG

На восьми стендах на площі біля Михайлівського собору можна побачити архівні документи про репресованих українців у ХХ столітті, а також свідчення про сучасні злочини російської армії.

Одним із героїв виставки є Федір Степаненко — директор школи на Київщині, розстріляний у 1938 році за те, що на виставці малюнків його вихованці не намалювали портрети комуністичних вождів. На цьому ж стенді розповідається історія Наталії Косової — директорки загальноосвітньої санаторної школи у Генічеську, яка загинула під час російського обстрілу 24 лютого 2022 року.

Емоційний виступ доньки Наталії Косової на відкритті експозиції не залишив байдужим нікого.

“Була ніч, коли зайшла моя подруга і сказала, що в Україні почалася війна. І я побачила смс від подруги з міста Генічеська, де проживала моя мама, що в них чути постріли, і вони дуже бояться і дуже страшно. Я одразу зателефонувала мамі і вона сказала, що у нас паніка. Через дві години я дізналася, що мами немає”, — розповіла Нана Яремич.

Науковець-селекціонер Володимир Симиренко був знищений радянською владою за досягнення — українець не міг бути кращим за свого російського колегу Івана Мічуріна. Через століття росіяни вбили ще один український талант — науковця-фізика Василя Кладька, просто у дворі дому у Ворзелі.

Директор Архіву національної пам’яті Ігор Кулик на відкритті експозиції заявив, що нерозуміння та мала поінформованість про злочини комунізму стали причинами активного розвитку рашизму нині.

“Ми мусимо надолужувати втрачений час. Наше завдання тепер удвічі важче — дослідити і засудити і комунізм, і рашизм. Ми не просто проводимо паралелі між цими двома режимами, ми ставимо між ними знак «дорівнює». Адже криваві методи росії не змінилися ще з минулого століття — і це демонструють долі 13 героїв нашої експозиції”, – сказав Кулик.

“Важливий сам факт того, що ми сьогодні на цій площі, маючи за спинами зруйновані російські танки, які прийшли на українську землю, відкрито і за допомогою фактів доводимо, що жодної відмінності цього рашизму від комунізму не існує та про те, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми обов’язково переможемо”, — зазначив у виступі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв висловив переконання в тому, що сутність рашизму антилюдська та антилюдяна, але досі не всі це розуміють: “Він може бути тільки переможений, з ним неможливо домовитися. Тільки перемогти та засудити на новому міжнародному трибуналі. Нехай він буде в Бучі або в Ірпені. Там, де ми вирішимо, там і буде. А поки вони мають знати, що як би вони не рядилися в одежі імперії, кінець їх неминучий”.

Експозиція, створена командою Архіву національної пам’яті, буде доступна для вільного перегляду протягом двох місяців. Також планується демонстрація виставки у спальних районах Києва, в містах України та за кордоном.

“Новинарня” – інформаційний партнер виставки “Комунізм = рашизм”.