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Токаєв у присутності Путіна назвав “ЛДНР” квазідержавами і заявив, що Казахстан їх не визнає. ВІДЕО

17/06/2022 20:22

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнає самопроголошених “республік” на Донбасі.

Таку думку він висловив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в п’ятницю, 17 червня, де був також присутній президент РФ Володимир Путін.

“Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право – це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс”, – зазначив він.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з’явиться понад 500-600 держав.

“Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, швидше за все, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк”, – додав Токаєв.

При цьому він не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з російською окупацією Донбасу.

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