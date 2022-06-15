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Азарова виключили з Національної академії наук України

15/06/2022 18:35

Національна академія наук України виключила зі свого складу академіка і шістьох членів-кореспондентів, у тому числі Миколу Азарова, та 13 іноземних членів, що підтримали Росію у війни проти України.

Як передає “Укрінформ” у середу, 15 червня, рішення ухвалено під час загальних зборів НАНУ.

“Підступна російська агресія проти України та українського народу, нечувані злочини російської воєнщини проти мирного населення, звірячі вбивства та катування, руйнування знищення і захоплення об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі наукових, рішуче засуджено світовою науковою спільнотою і всім цивілізованим людством.

Водночас науковці Російської Федерації в значній своїй масі стали на шлях підтримки – як активної, так і мовчазної – цих злочинних дій своєї держави (…) Серед тих, хто взяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив спроб засудження російської агресії, виявилися іноземні члени нашої академії, переважно громадяни РФ”, -сказав президент НАНУ Анатолій Загородній.

Він додав, що на шлях співпраці з державою-агресором стали окремі члени НАНУ, які перебувають на тимчасово окупованій території сходу, у Криму або за кордоном.

За словами Загороднього, статутом Академії передбачено, що дійсний член (академік), член-кореспондент, іноземний член НАНУ може бути позбавлений свого статусу та виключений з її складу у випадку неодноразового грубого порушення вимог статуту Академії або вчинення інших дій, які завдали значної шкоди авторитету НАНУ.

За підсумками таємного голосування позбавлено статусу академіка НАНУ Олександра Ковальова, статусу члена-кореспондента НАНУ – Віктора Варюхіна, Миколу Азарова, Андрія Анциферова, Сергія Коновалова, Геннадія Коротаєва, Олександра Полонського.

Окрім цього, Національна академія наук виключила зі своїх лав іноземних членів Юрія Осипова, Олексія Гвішіані, Юрія Євтушенка, Віктора Садовничого, Олександра Андрєєва, Льва Зеленого, Геннадія Мєсяца, Петра Вітязя, Камо Демірчяна, Олега Нефьодова, Анатолія Григор’єва, Володимира Шумного, Володимира Семенова.

Крім того, припинено членство в НАНУ академіка Віктора Єгорова за власним бажанням.

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Україна

Азарова виключили з Національної академії наук України

Національна академія наук України виключила зі свого складу академіка і шістьох членів-кореспондентів, у тому числі Миколу Азарова, та 13 іноземних членів, що підтримали Росію у війни проти України. Як...

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