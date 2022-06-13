Home / Війна / В Україні арештували майно ексміністра оборони Лєбедєва на 650 мільйонів

В Україні арештували майно ексміністра оборони Лєбедєва на 650 мільйонів

13/06/2022 11:55

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лєбедєва.

Про це у понеділок, 13 червня, повідомляє Київська міська прокуратура.

Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду.

За даними джерел “Української правди”, йдеться про Павла Лєбедєва.

Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.

За даними слідства, на території України працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Лебедєва.

Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Поліцією прокуратурою та СБУ розслідується кримінальноме провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення.

Читайте також:
Від Януковича до Колесніченка: Радбез запровадив санкції проти 27 осіб. СПИСОК

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні арештували майно ексміністра оборони Лєбедєва на 650 мільйонів

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лєбедєва. Про це у понеділок, 13 червня, повідомляє Київська міська прокуратура. Повідомляється, що в ході розслідування...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse