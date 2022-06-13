В Україні арештували майно ексміністра оборони Лєбедєва на 650 мільйонів

Прокуратура заарештувала та передала АРМА 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лєбедєва.
Про це у понеділок, 13 червня, повідомляє Київська міська прокуратура.
Повідомляється, що в ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду.
За даними джерел “Української правди”, йдеться про Павла Лєбедєва.
Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.
За даними слідства, на території України працює низка підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Лебедєва.
Ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.
Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.
Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.
Поліцією прокуратурою та СБУ розслідується кримінальноме провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення.
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