ЗСУ на Херсонщині за наводкою дрона знищили російський комплекс РЕБ “Репеллент”, який… мав би сам придушувати дрони

Артилерія Збройних сил України за підтримки БПЛА знищила новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби “Репеллент”, який мав би сам боротися з безпілотниками.

Про знищення комплексу РЕБ в околицях окупованого Херсона повідомила АрміяInform.

“Українські артилеристи знищили російський комплекс РЕБ “Репелент-1”, котрий був розгорнутий на околицях тимчасово захопленого Херсона.

Цей комплекс є однією з найновітніших розробок російського Науково-технічного центру радіоелектронної боротьби. Його презентація відбулася у 2016 році, а вже у 2017-му перші екземпляри почали надходити у війська. У 2018 році “Репелент-1″ вперше помітили на Донбасі поблизу селища Чорнухине Луганської області”, – пише армійська агенція.

Знищення “Репеллента” на Херсонщині стало підтвердженням його неспроможності виконувати завдання за призначенням в умовах сучасної війни.

“Схоже, маємо повторення історії, коли “протидроновий” комплекс РЕБ орків був знищений за підтримки БПЛА наших захисників, що, власне, й наводив артилерію.

Тим більше, що в рашистського “Репеллента” формально прописане завдання прикривати об’єкти інфраструктури, військові бази, аеродроми або ж війська на полі бою від малих БПЛА противника.

При цьому кремлівські пропагандони стверджували, що для виявлення та придушення дрона “Репелленту” потрібно лише 30 секунд, при цьому радіус дії начебто складає аж 30 кілометрів”, – коментує Defense Express.

За висновком експертів, “як показала практика, цей ворожий чудо-комплекс” РЕБ абсолютно не здатний боротися з розвідувальними безпілотниками та дронами-камікадзе, що мають власну інерційну систему навігації та здатні діяти в автономному режимі. Іншими словами, 17-метрова телескопічна щогла зі станцією перешкод на “Репелленті” годиться для боротьби проти хіба що найпримітивніших безпілотників.

Видання нагадує, що вкрай низькі реальні характеристики комплексу РЕБ “Репеллент” армії РФ проявилися ще в 2020 році, під час війни за Карабах, коли Азербайджан знищив як мінімум один такий комплекс, що належав Вірменії.

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