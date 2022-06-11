Ювенальна прокуратура встановила загибель ще 24 дітей у Маріуполі

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в Маріуполі внаслідок невибіркових російських обстрілів, повідомив Офіс генерального прокурора.

Таким чином, станом на ранок 11 червня 2022 року кількість встановлених загиблих під час війни дітей зросла до 287. Поранено 492 українські дитини. Загальна кількість постраждалих дітей – 779.

Ці цифри не остаточні, наголошує Офіс Генерального прокурора, оскільки триває робота з встановлення фактів загибелі дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

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