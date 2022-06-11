Home / Війна / Ювенальна прокуратура встановила загибель ще 24 дітей у Маріуполі

Ювенальна прокуратура встановила загибель ще 24 дітей у Маріуполі

11/06/2022 11:04

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в Маріуполі внаслідок невибіркових російських обстрілів, повідомив Офіс генерального прокурора.

Таким чином, станом на ранок 11 червня 2022 року кількість встановлених загиблих під час війни дітей зросла до 287. Поранено 492 українські дитини. Загальна кількість постраждалих дітей – 779.

Ці цифри не остаточні, наголошує Офіс Генерального прокурора, оскільки триває робота з встановлення фактів загибелі дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Читайте також:
У Києві відбулася Хода матерів, чиї діти загинули під час війни з Росією. ФОТО

Унікальних переглядів: 22
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Голова Єврокомісії прибула до Києва. Говоритиме з Зеленським про заявку на вступ до ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня прибула до Києва, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до ЄС. Про візит, який раніше не анонсувався публічно, фон...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse