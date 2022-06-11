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Холера ясна. Маріуполю загрожує епідемія, окупанти відкривають інфекційку

11/06/2022 10:48

Окупанти в Маріуполі терміново готують до роботи інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги, хоча публічно заперечують загрозу епідемії холери в місті.

Про це інформує в телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, вже підготовлено чотири бокси для ізоляції хворих.

“Інфекційку” відкриють на базі ковідного відділення, це саме те приміщення, яке під час вуличних боїв російські зайди використовували як морг для зберігання приблизно 600 тіл. “Відділення смерті”, – написав Андрющенко.

Радник мера також зазначив, що “відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на “медичне сафарі” для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення “Записок юного врача” Булгакова на кістках маріупольців”.

Нагадаємо, що напередодні, 10 червня, мер Маріуполя Вадим Бойченко та британська розвідка попереджали про те, що в місті ось-ось спалахне епідемія холери, що може охопити понад 10 тисяч містян.

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