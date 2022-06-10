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Збройні сили обороняють Сєвєродонецьк, станом на зараз там бойові дії не ведуться, – МОУ

10/06/2022 11:46

Підрозділи Збройних сил України тримають оборону Сєвєродонецька, водночас ворог не полишає намірів форсувати річку Сіверський Донець.

Про це вранці в п’ятницю, 10 червня, повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає “Укрінформ”.

“Загалом ситуація контрольована з боку сил оборони ЗСУ, які станом на сьогодні обороняють Сєвєродонецьк і укріплюють місто Лисичанськ, очікуючи можливих штурмових дій з боку противника.

Станом на зараз там бойові дії не ведуться. Стосовно “дороги життя” (траса Лисичанськ-Бахмут, – “Н”), вона, на жаль, прострілюється і не є абсолютно безпечною, але я хочу наголосити, що ЗСУ віднаходять усі можливі шляхи, аби підсилити наші підрозділи”, – сказав Мотузяник.

Відповідаючи на запитання щодо можливого форсування загарбниками річки Сіверський Донець, речник МОУ зауважив, що це небезпечна тактична операція, однак ворог не полишає спроб її здійснити.

“Форсування водної перешкоди – це надзвичайно небезпечна тактична операція. Вона становить величезні ризики, оскільки, наступаючи, підрозділи мають залучити відповідну техніку і вони є доволі відкритими для ураження артилерією.

Станом на зараз вони (російська армія, – “Н”) не полишають цих спроб, відшукують слабкі місця в нашій обороні, яка проходить по правому березі річки, шукають артилерійські точки, намагаються їх придушити. Форсування водної перешкоди – це дуже непроста операція, але ворог не полишає цих спроб”, – сказав Мотузяник.

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