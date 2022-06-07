Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у вівторок, 7 червня.
Тепер законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності має ухвалити Верховна Рада. У МОЗ сподіваються, що парламент підтримає документ.
Зазначимо, що у 2021 році Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу — не вистачило голосів. “За” проголосували лише 184 депутати.
Ляшко зазначає, що противники медичного канабісу ототожнюють його з марихуаною для рекреаційного вживання. Проте препарати з канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.
У законопроєкті пропонується встановлення контролю над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів із канабісу.
Так, МОЗ пропонує ліцензувати господарську діяльність із культивування сортів коноплі для медичних цілей. Для культивування канабісу для медичних, промислових цілей та в науковій і науково-технічній діяльності потрібно буде отримати дозвіл.
Також за обігом коноплі для медичних цілей та продуктів із неї буде постійний нагляд. Зокрема кожна партія препаратів має маркуватися унікальним штрих-кодом.
Крім того, має бути електронний реєстр обліку переміщення медичного канабісу. Отримати препарати на основі канабісу можна буде лише за призначенням лікарям відповідно до медичних показань.
Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам з ВІЛ.
У 2021 році уряд ухвалив постанову, якою кілька речовин на основі канабісу прибрали зі списку заборонених для обігу в Україні. Ліки на основі цих речовин використовують для полегшення побічних реакцій після хімієтерапії. Однак експерти тоді пояснювали, що рішення допоможе лише невеликій кількості людей, оскільки для ширшого використання препарати потрібно поєднувати з іншими речовинами, які все одно залишались забороненими в Україні.
Довідково:
Марихуана, або канабіс, — це психоактивний засіб, що видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини — канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.
ТГК стимулює нервову діяльність і може викликати психоактивні побічні ефекти чи так зване відчуття «кайфу». КБД ж навпаки має заспокійливі властивості. Саме канабіс із високим вмістом КБД і низьким вмістом ТГК використовують у медичних цілях: він не викликає «дивних відчуттів» і звикання, а натомість розслабляє м’язи, полегшує біль та допомагає заснути.
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