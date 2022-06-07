Кабмін підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у вівторок, 7 червня.

Тепер законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності має ухвалити Верховна Рада. У МОЗ сподіваються, що парламент підтримає документ.

Зазначимо, що у 2021 році Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу — не вистачило голосів. “За” проголосували лише 184 депутати.

Ляшко зазначає, що противники медичного канабісу ототожнюють його з марихуаною для рекреаційного вживання. Проте препарати з канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

У законопроєкті пропонується встановлення контролю над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів із канабісу.