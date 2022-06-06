США передають українським прикордонникам та рятувальникам обладнання на $50 млн

Сполучені Штати Америки передають українським правоохоронцям і прикордонникам рятувальне обладнання вартістю 50 млн доларів.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк у понеділок, 6 червня.
“Українські прикордонники, нацгвардійці і поліцейські проявили справжній героїзм у найжахливіших умовах… На підтримку правоохоронних органів надаємо рятувального обладнання вартістю $50 млн. Більше допомоги вже в дорозі”, – зазначила Бріджит Брінк.
The @DPSU_ua, @NG_Ukraine and @NPU_GOV_UA have displayed true heroism in the most dire conditions. Proud to strengthen our partnership with @MVS_UA and Minister Monastyrskyy to support Ukraine’s law enforcement with $50 million in life-saving equipment. More is on the way. pic.twitter.com/yoBUVU7khh
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 6, 2022
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