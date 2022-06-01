У МВС назвали блефом підготовку Кремлем ядерного удару

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Президент Російської Федерації Володимир Путін не готує жодного ядерного удару, це – блеф.

Про це в середу, 1 червня, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у фейсбуці.

Він уточнив, що росіяни починають навчання стратегічних ядерних сил, і що у навчанні будуть задіяні стратегічні комплекси “Ярс”.

За його словами, ці комплекси “можуть влучати в цілі з відстані до 11 тис. км (читай – США)”.

“Що це означає? Ніякого ядерного удару, ні тактичного, ні стратегічного Путін не готує. Це блеф”, – вважає радник міністра.

Денисенко зазначив, що одним із найбільших комплексів Путіна є комплекс Карибської кризи.

“Йому дуже хочеться повторити її, але на цей раз виграти. І всі його дії треба розглядати саме з цієї точки зору. Він вірить, що Байден слабкий і Байден піддасться на його блеф. Учорашню статтю Байдена про Україну він розглядає не як пояснення американцям, а як слабкість супротивника, на якого треба ще трошки натиснути – і він здасться”, – вважає Денисенко.

Радник міністра нагадав також слова колишнього держсекретаря США та екскандидата у президенти США Гілларі Клінтон про Путіна, про те, що він – “крутий хлопець з тонкою шкірою”.

“Єдине, що він розуміє, – це мова сили. І якщо витримати його блеф – він потече. У прямому і переносному значенні цього слова”, – заявив Денисенко.

На його думку, нас чекають тижні, сповнені захопливих історій про ядерний апокаліпсис.

На переконання представника МВС, якщо не злякатися цього божевільної маячні, смерть Путіна прийде за місяць-два, а якщо злякатися – Україні буде неймовірно тяжко.

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