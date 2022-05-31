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У мережу виклали відео, як українські Мі-8 літали в блокадний Маріуполь

31/05/2022 15:36

У мережу виклали відео, як українські екіпажі гелікоптерів Мі-8 літали в блокадний Маріуполь на Донеччину.

Відео записані з бортів українських гелікоптерів Мі-8, які доправляли в оточений гарнізон на “Азовсталі” зброю, боєприпаси, ліки та особовий склад.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що у вильотах у блокадний Маріуполь брали участь 16 гелікоптерів Мі-8. Вони доправляли оборонцям Маріуполя все необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, їжу.
Під час одного з вильотів у Маріуполь також доставили підкріплення – 72 бійців “Азова”.

Загалом було сім таких вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста. Кожен із екіпажів здійснив від двох до чотирьох вильотів протягом місії.

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