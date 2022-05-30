У мережі показали відео, як військовий ЗСУ сам тримав ближній бій у траншеї проти російського взводу. Доля воїна невідома

У мережі показали відео, як військовослужбовець Збройних сил України тримав ближній бій проти російського розвідувального взводу в одній траншеї. Доля воїна зараз невідома.
Матеріал, знятий із російського дрона, поширило з коментарями українське видання “Цензор.нет”.
Відомо, що події, про які йдеться, відбувалися під час штурму українського опорного пункту біля 29-го блокпосту біля селища Кримське Луганської області. У своєму відео ворог називав опорний пункт “Расческа”.
Судячи з погодних умов та ґрунту, йдеться про початок весни.
“Російський розвідвзвод 4-ї бригади увірвався до траншеї під час коригування з квадрокоптера, але взвод був зупинений одним українським героєм, який бився до кінця”, – пише видання.
Хронологія:
“На жаль, в цьому бою з окупантами український герой загинув, але зміг затримати наступ ворога”, – пише видання.
Водночас головред “Цензора” Юрій Бутусов на сторінці у ФБ не стверджує однозначно, що цей військовий загинув у бою.
“Він впав тільки після влучання кількох гранат одночасно. Він загинув, або важко поранений та, будемо сподіватись, потрапив у полон, але це подвиг, гідний найвищої державної нагороди та визнання.
Знаю, що в тому районі оборонялись підрозділи 57-ї та 17-ї бригад, можливо, хтось впізнає, що це за позиція, яку росіяни називають “Расческа”, і ким міг бути цей український герой, давайте спробуємо дізнатись. Рідні та близькі, та кожен з нас мають знати це ім’я. До того, варто було б встановити, чому цей сміливець залишився обороняти опорник один”, – наголосив Бутусов.
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