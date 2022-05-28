Українська прокуратура порушила справу за обстріл окупованої Чорнобаївки росіянами

Офіс генерального прокурора України повідомив про порушення кримінальної справи за фактом обстрілу селища Чорнобаївка під Херсоном армією Росії.
Про це пресслужба ОГП повідомила в суботу, 28 травня.
За даними слідства, 27 травня 2022 року окупаційні війська РФ вчергове здійснили ракетний обстріл території Чорнобаївської сільської громади (яка також перебуває під окупацією – “Н”). Під завалами приватного будинку загинув чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість мирних мешканців. Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.
“Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, – заявили в ОГП.
Відтак за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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