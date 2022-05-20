ОК “Захід” показало ефектні фото своїх снайперів

Оперативне командування “Захід” показало ефектні фото своїх фахівців-снайперів.
Світлини поширила пресслужба ОК 18 травня.
“Тільки сама назва їхньої професії викликає почуття поваги та загадковості характеру цих бійців. Від того моменту, як вперше взяв снайперську гвинтівку до рук і до кінця – снайпер навчається влучно стріляти. У кожен постріл він вкладає свої нові вміння та навички, адже наполегливість має бути вища чим сам талант снайпера. Тренування і тільки практичне виконання вправ дозволяє стати елітним бійцем”, – йдеться в повідомленні.
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