В Україні за три місяці ліквідовано 88 ДРГ, затримано 800 диверсантів, – МВС

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це в четвер, 19 травня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

“Всього за період війни на території держави викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп. Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ”, – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Він повідомив, що за останні два тижні правоохоронці викрили одну диверсійно-розвідувальну групу та затримали 43 особи, причетних до диверсійної діяльності.

Лише у Києві за перші два тижні затримано 18 осіб, причетних до ДРГ, 16 з яких передано до Служби безпеки Україну.

Єнін закликав громадян залишатися пильними і “не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де здається спокійно”.

Читайте також:

На 4 напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені, – зведення Генштабу