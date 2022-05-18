Президент підписав закон про соцзахист політв’язнів та військовополонених

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про про соціальний і правовий захист політв’язнів та військовополонених та членів їхніх сімей.

Про це Президент заявив у середу, 18 травня, у відеозверненні, під час якого і підписав закон.

“Сьогодні, саме у цей день, я підписую ухвалений Верховною Радою закон “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, – сказав Зеленський і підписав документ.

Він наголосив, що “цей закон для захисту всіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон”.

“Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова, і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців кремля – в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах, і – в Криму. Для всіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обовʼязково відновимо справедливість. Кирим сербєст оладжак!

Вічна пам’ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу!”, – сказав глава Української держави.

Читайте також:

“Не засудили вчора – повторюється сьогодні”: активісти закликають до шторму в соцмережах до 78-х роковин геноциду кримськотатарського народу