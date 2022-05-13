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У Миколаєві відновили водопостачання

13/05/2022 20:17
У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання.

Про це в п’ятницю, 13 грудня, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

“На сьогодні одне з найважливіших питань – відновлення водопостачання у житлових районах міста. Унаслідок ворожих дій агресора було пошкоджено основну та резервні лінії магістрального водогону Дніпро-Миколаїв. Враховуючи те, що 80% загальної протяжності водогону знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, це унеможливлює проведення аварійно-відновлювальних робіт та не гарантує подальшої стабільної роботи цього джерела водопостачання”, – сказав Тимошенко.

За його словами, через це були зроблені наступні кроки, щоб вирішити питання водозабезпечення населення Миколаєва: з резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн; забезпечено водозабір з річки Південний Буг та артезіанських свердловин.

Він зазначив, що вже було введено в експлуатацію 14 свердловин в міських лікарнях, пологовому будинку та військовому шпиталі, а сьогодні розпочалось водопостачання в житлові будинки.

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