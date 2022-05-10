Зеленський закликав Словаччину надати Україні літаки та гвинтокрили

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав Словаччину надати Україні авіацію для захисту від російського вторгнення.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини у вівторок, 10 травня.

“Я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що дійсно допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема, в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили”, – зазначив глава держави, його цитує “Європейська правда”.

Він підкреслив, що в Україні є кому захищати її землю, а ось в небі “ми потребуємо більшої підтримки, зокрема, і вашої”.

Президент також закликав Словаччину підтримати шостій пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження купівлі російської нафти.

Читайте також:

Польща каже, що готова захищати небо Словаччини, якщо та передасть Україні МіГ-29