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Зеленський закликав Словаччину надати Україні літаки та гвинтокрили

10/05/2022 16:07

Президент Володимир Зеленський закликав Словаччину надати Україні авіацію для захисту від російського вторгнення.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини у вівторок, 10 травня.

“Я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що дійсно допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема, в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили”, – зазначив глава держави, його цитує “Європейська правда”.

Він підкреслив, що в Україні є кому захищати її землю,  а ось в небі “ми потребуємо більшої підтримки, зокрема, і вашої”.

Президент також закликав Словаччину підтримати шостій пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження купівлі російської нафти.

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