Зеленський закликав Словаччину надати Україні літаки та гвинтокрили

Президент Володимир Зеленський закликав Словаччину надати Україні авіацію для захисту від російського вторгнення.
Про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини у вівторок, 10 травня.
“Я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що дійсно допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема, в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили”, – зазначив глава держави, його цитує “Європейська правда”.
Він підкреслив, що в Україні є кому захищати її землю, а ось в небі “ми потребуємо більшої підтримки, зокрема, і вашої”.
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