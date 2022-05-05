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Мер Івано-Франківська попросив жителів за можливості виїхати з міста на 7-9 травня

05/05/2022 18:58

Святкові заходи в Івано-Франківську, присвячені Дню міста 7 травня, а також 8 та 9 травня, скасовуються.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні в телеграм-каналі у четвер, 5 травня.

“Прошу за можливості 7, 8 та 9 травня і роботодавців, і всіх жителів Івано-Франківська не збиратися у місті, на озері, у парку та в інших публічних місцях. За можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб якнайменше людей було в Івано-Франківську”, – сказав він.

Він уточнив, що таке рішення міської влади було пов’язане із загрозою безпеці жителів.

“Прошу з розумінням поставитися. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче й надалі наносити ракетні удари”, – зазначив він.

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