Найперспективніші жанри для розробки мобільних ігор в 2022 ℗

Мобільні ігри — це те, чим захоплюються мільйони людей по усьому світу. В них грають люди різного віку, й багато хто витрачає гроші на купівлю якихось предметів усередині ігри, отримання особливого статусу, поповнення внутрішнього ігрового балансу тощо. Враховуючи популярність мобільних ігор, їх розробкою займається багато компаній різних масштабів. Але які жанри сьогодні є найбільш перспективними для розробників? Спробуймо у цьому розібратися.

Hidden Object

Hidden Object Puzzle Adventure — це ігри з пошуку схованих предметів. На сьогодні багато спеціалістів називають найбільш перспективним саме цей жанр. Не в останню чергу це пов’язано з тим, що грати в такі ігри цікаво людям різного віку. Тож розробник не прив’язаний до вікової категорії ЦА в розробці продукту.

Гравці в середині гри можуть використовувати різні інструменти (підказки), купувати енергію та різноманітні зірочки для просування в рівнях або підвищення рейтингу. Однією з найбільш яскравих та цікавих ігор у цьому жанрі можна назвати гру Manor Matters. Як саме реалізована найбільш успішна гра у жанрі Hidden Object дивитися тут.

MOBA

MOBA (Multiplayer Battle Arenas) — це ігри, в яких гравець контролює одного персонажа з унікальними властивостями. Гравець сам вирішує, яким буде ігровий персонаж, та які здібності він буде мати. Список персонажів може бути дуже великим: маг, лицар, воїн, чемпіон тощо. В таких продуктах передбачена гра в команді з 3–5 людей. Найбільш відомим комп’ютерним аналогом таких іграшок є Dota. Якщо ж казати про мобільні ігри у цьому жанрі, то кількість зареєстрованих гравців може налічувати сотні мільйонів.

MMORPG

Це жанр для великої кількості користувачів, які розвивають своїх персонажів у одному великому світі. Задача гравця полягає у тому, щоб розвивати свого героя. Для цього слід виконувати завдання, знаходити, обмінювати або купувати предмети, конкурувати з іншими гравцями. У більшості випадків MMORPG ігри розділені на локації. Такі ігри нагадують популярні фентезі фільми та серіали, бо у них зазвичай є:

дракони;

магія;

демони;

лицарі;

чудовиська;

інші світи.

Ігри цього жанру захоплюють гравців тим, що в них завжди є куди розвиватися. До того ж гравці змагаються один з одним за право стати кращим та отримати свою частку слави.

Battle Royale

Battle Royale (або Королівська битва) — це відносно новий жанр, який з’явився після того, як смартфони та планшети перестали поступатися характеристикам старим персональним комп’ютерам.

Суть таких ігор дуже проста: необхідно боротися з іншими гравцями на великій карті. Це можна робити як самому, так і в невеличкій команді. Кількість гравців на одній карті може перевищувати сотню. Перемагає той, хто залишиться живим наприкінці битви.

Цифрові карткові ігри

Кожна карта має свої особливості, всі вони поділяються на різні рівні. Багато механіки таких ігор побудовано на удачі, але й вміння гравців теж мають велике значення. Одна з головних переваг жанру — можливість дуже швидко провести бій. Завдяки цьому можна грати та отримувати задоволення навіть тоді, коли є лише декілька вільних хвилин.

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