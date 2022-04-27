Над Дніпропетровщиною збили російську ракету. ФОТО

Над Дніпропетровською областю українські військові збили ворожу ракету.
Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету”, – написав він.
За його інформацією, уламки упали на галявині. Нікого не зачепило.
Читайте також:
Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російську ракету з простої “Ігли”. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!