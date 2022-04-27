Над Дніпропетровщиною збили російську ракету. ФОТО

Фото: глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко/Телеграм

Над Дніпропетровською областю українські військові збили ворожу ракету.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету”, – написав він.

За його інформацією, уламки упали на галявині. Нікого не зачепило.

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