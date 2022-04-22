Григорія Суркіса зупинили на кордоні: хотів вивезти через “зелений коридор” 13 годинників

Нардепа та одного з президентів ФК “Динамо” Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, зупинили на пункті пропуску “Краковець”, коли він намагався знову виїхати з України. Згодом Суркіса випустили з країни, але не дозволили вивезти годинники.
Про це у п’ятницю, 22 квітня, пише “Українська правда” з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За даними співрозмовника журналістів, Суркіс вивозив 13 годинників через “зелений коридор”. Годинники не були зазначені у декларації. Тому митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.
За даними джерел ЗМІ, Григорій Суркіс в’їхав в Україну 13 квітня о 03:51 через ПП “Краковець” на авто № AA0006OH.
Пізніше співрозмовники УП повідомили, що Суркіс уже у Польщі. Годинники залишилися в Україні.
Зазначається, що це його особисті годинники – всі вони вказані в електронній декларації, яку він подавав.
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