Японія надасть Україні костюми хімзахисту та дрони

Японія надасть Україні дрони, а також маски та костюми ядерного, біологічного і хімічного захисту для допомоги в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомило Міністерстві оборони Японії у вівторок, 19 квітня.

“Міністерство оборони вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому JMOD і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. Для України”, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Японія також буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки та інший гуманітарний вантаж для біженців з Українив інших країнах. Місія гумдопомоги триватиме як мінімум до кінця червня.

#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022