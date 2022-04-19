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Японія надасть Україні костюми хімзахисту та дрони

19/04/2022 08:42

Японія надасть Україні дрони, а також маски та костюми ядерного, біологічного і хімічного захисту для допомоги в боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомило Міністерстві оборони Японії у вівторок, 19 квітня.

“Міністерство оборони вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC та дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, тому JMOD і надалі надаватиме нашу максимальну підтримку. Для України”, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Японія також буде регулярно доставляти продукти харчування, спальні мішки та інший гуманітарний вантаж для біженців з Українив інших країнах. Місія гумдопомоги триватиме як мінімум до кінця червня.

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