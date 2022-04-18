Під Барвінковим Сили оборони України використовують трофейний танк Т-72Б обр. 1989

У Харківській області підрозділи Сил оборони України посилюються російською трофейною технікою. Зокрема, в районі Барвінкового, де росіяни намагаються іти в наступ, українські захисники використовують трофейний танк Т-72Б обр. 1989.

Його можна побачити в сюжеті каналу Sky News з Барвінкового.

Т-72Б обр. 1989 (помилковий варіант назви Т-72БМ) – це модернізований варіант танка Т-72Б із вбудованим динамічним захистом “Контакт-5”, а також зміненим складом верхньої лобової деталі.

“Мілітарний” зауважує, що, крім російського динамічного захисту, українські спеціалісти встановили на танк блоки динамічного захисту “Контакт-1” з українським камуфляжем.

При пробитті елемента динамічного захисту “Контакт-1” кумулятивним струменем вибухова речовина, що знаходиться в ньому, детонує, і металеві пластини корпуса елемента динамічного захисту починають розлітатись в протилежні боки.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатися відновити наступ у напрямку на місто Барвінкове та Слов’янськ, щоб спробувати оточити угруповання ООС.

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