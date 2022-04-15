Український ударний дрон Punisher пройшов випробування і схвалений до застосування підрозділами ССО

Український ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher, фото з ФБ Максима Музики

Український ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Punisher пройшов випробування і схвалений до застосування підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це увечері у п’ятницю, 15 квітня, повідомив СЕО компанії UA Dynamics, яка й розробляла дрон, Максим Музика.

“Команда UA Dynamics з радістю повідомляє, що ударно-розвідувальний безпілотний комплекс PUNISHER нашої розробки успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів збройних сил та схвалений до бойового застосування Силами спеціальних операцій України”, – написав він.

Найближчим часом перші п’ять комплексів будуть передані бойовим підрозділам ССО України, екіпажі яких будуть підготовані інструкторами компанії.

“Нагадую, що під час війни команда UA Dynamics працює виключно на перемогу. Ми не продаємо комплекси та не отримуємо прибутку. Всі комплекси збираються за рахунок допомоги волонтерських фондів і благодійних внесків патріотичної спільноти та передаються підрозділам ССО безоплатно. Щиро дякую всім, хто допомогає нам наближати перемогу, забезпечуючи Сили спеціальних операцій сучасними ударно-розвідувальними безпілотними комплексами”, – додав Музика.

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