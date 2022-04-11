ЗСУ знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині. ВІДЕО

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Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару в Луганській області.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару. Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня! А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей”, – йдеться в повідомленні.

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