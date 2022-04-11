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В ОП назвали орієнтовні терміни вступу України до Євросоюзу

11/04/2022 11:58

Вступ України до Європейського Союзу відбудеться в найближчі роки і точно не триватиме “п’ятирічки”.

Про це заявив дипломатичний радник президента, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква в інтерв’ю “Європейській правді”, опублікованому в ранці в понеділок, 11 квітня.

“Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років”, – заявив дипломат.

Жовква визнав, що не всі держави ЄС готові до цього рішення, але запевнив, що переговори дають результат.

“На жаль, не всі країни однаково думають, але точно можна говорити, що жодна країна ЄС не проти. І кожна країна має позитивну динаміку щодо ставлення до вступу України. Хоча швидкість цієї динаміки трошки різна”, – пояснив він.

Представник ОП відмовився публічно прогнозувати орієнтовний рік вступу, пояснивши, що на цьому етапі “на жаль, не все залежить від нас”.

Однак він вважає виключеним, що переговори розтягнуться надовго.

“Точно не десятиріччя і не п’ятирічки. Українці, солдати на передовій, цивільні, які зараз під обстрілами, діти, які хочуть жити в європейській Україні – не дозволять нам цього. Йдеться про роки”, – наголосив дипломат.

Він також визнав, що Україні доведеться пройти всі етапи переговорів та провести реформи, але запевнив, що Україна зможе це зробити: “Понад те, попри війну, наша секторальна інтеграція до ЄС навіть пришвидшилася. Приклад – приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС. Ми це зробили достроково, за півтора року до плану”.

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Україна

В ОП назвали орієнтовні терміни вступу України до Євросоюзу

Вступ України до Європейського Союзу відбудеться в найближчі роки і точно не триватиме “п’ятирічки”. Про це заявив дипломатичний радник президента, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква в...

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