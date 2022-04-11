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“Тимчасово вижив лише сержант Магомедов”: ССО показали результат бою із рашистами на Донеччині. ФОТО

11/04/2022 09:41

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ показали результат бою із російськими окупантами у Донецькій області, які прийшли на нашу землю із Чечні.

Про це вранці в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба Командування Сил спецоперацій.

“Знайомтеся: військовослужбовці 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу. Місце дислокації цього підрозділу – місто Шалі (тимчасово окупована росіянами Чеченська Республіка Ічкерія)”, – йдеться в повідомленні.

Ця купа їхніх понівечених тіл – лише частина батальйонно-тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.

“Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. Із усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші вояки”, – інформує пресслужба ССО.

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Зазначається, що в складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії.

“Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками. Перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни ССО приступили до виконання нових задач”, – підсумували в КССО.

Фото: служба зв’язків з громадськістю Командування ССО ЗСУ.

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