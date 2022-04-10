Президент помилував уже 363 засуджених, які захотіли воювати за Україну. ЯКА ПРОЦЕДУРА

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії президент України трьома указами помилував 363 засуджених, які заявили про своє бажання захищати Батьківщину.

Про це повідомив Департамент з питань виконання кримінальних покарань, поширивши на сторінці Міністерства юстиції у фейсбуці роз’яснення для засуджених, які бажають долучитися до захисту України від російських загарбників.

Зазначається, що для того, щоб мати таку можливість, засудженим громадянам необхідно пройти процедуру звільнення за законом.

“Клопотання про бажання служити і зараз продовжують надходити від засуджених. Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у збройних силах за статтею 616 КВК України та користаються цією можливістю”, – зазначається в повідомленні.

У Мін’юсті звертають увагу, що законодавство встановлює обмеження щодо помилування осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, тих, хто має дві та більше судимостей за вчинення умисних злочинів або відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, засуджених за корупційні правопорушення і осіб, що керували транспортними засобами під дією алкоголю, наркотичних чи деяких лікарських речовин.

Усіх їх може бути помилувано лише у виняткових випадках.

Також повідомляється, що немає правових підстав для звільнення шляхом помилування засуджених до довічного позбавлення волі.

Роз’яснення Мін’юсту (гортайте):

Повідомляється також, що вже є як приклади героїзму засуджених під час захисту Батьківщини засудженими, так, на жаль, і втрати.

У Мін’юсті розповіли історії двох колишніх засуджених, які поклали життя за Батьківщину:

“Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання в одній з установ центрального регіону. Обидва були звільнені на підставі указу президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули в боях із російськими загарбниками. За проявлену звитягу один із наших героїв представлений до державної нагороди “За мужність” (посмертно)”.

15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного захожу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або його зміни з інших підстав”.

Згідно з цим законом, КПК доповнено статтею 616 – “Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав”.

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