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Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства

04/04/2022 19:49

Міністерство закордонних справ Німеччини ухвалило рішення вислати з країни “значну кількість” співробітників російського посольства в Берліні.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Анналени Бербок, оприлюдненої у понеділок, 4 квітня.

“Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто стежить за його пропагандою, про прагнення до знищення, яке не знає меж. Ми маємо побоюватися подібних картин із багатьох інших місць, окупованих російськими військами в Україні. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності”, – йдеться у заяві, яку цитує “Європейська правда”.

“Тому сьогодні федеральний уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами, які щодня працювали проти нашої свободи та проти згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не терпітимемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень”, – додала Бербок.

У німецькому МЗС не назвали конкретної кількості дипломатів, яких збираються вислати. За інформацією Spiegel, Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом 5 днів.

“Ми ініціюватимемо подальші реакції разом із нашими партнерами. Ми ще більше посилимо чинні санкції проти Росії, рішуче збільшимо нашу підтримку українських збройних сил, а також зміцнимо східний фланг НАТО”, – заявила Бербок.

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