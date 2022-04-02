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Окупанти обстріляли мітинг за Україну в Енергодарі, – НАЕК

02/04/2022 12:32

В окупованому Енергодарі (місто Запорізької АЕС) пролунала серія гучних вибухів, спрямованих проти учасників мітингу за Україну.

Як повідомила близько полудня 2 квітня пресслужба “Енергоатому”, зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, і загарбники почали “пакувати” місцевих.

Телеграм-канал НАЕК оприлюднив фото із зібрання містян біля палацу культури “Сучасник” – кілька десятків людей стоять під українськими прапорами під будівлею, навпроти них – півтора десятка озброєних людей.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів, йдеться в повідомленні. Нажахані енергодарці почали тікати врізнобіч. Спрацювала сигналізація автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

“На цей час відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками – через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги (? – “Н”) по мирних мешканцях у районі БК “Сучасник”, – ідеться в повідомленні о 12:25.

Оприлюднено відео з вибухами в центрі міста:

Не виключено, що йдеться про застосування світлошумових гранат.

На тлі цих подій в Енергодарі почали глушити зв’язок. “Пропав провідний інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масові обстріли невинних людей”, – розповіли в “Енергоатомі”.

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Україна

Окупанти обстріляли мітинг за Україну в Енергодарі, – НАЕК

В окупованому Енергодарі (місто Запорізької АЕС) пролунала серія гучних вибухів, спрямованих проти учасників мітингу за Україну. Як повідомила близько полудня 2 квітня пресслужба “Енергоатому”, зранку мешканці міста зібралися на...

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